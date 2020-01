HESGOAL – Roma Juventus streaming in diretta live: le info

Oggi torna in campo la serie A e tra le tante partite c’è anche il big match tra Juventus Roma con inizio alle 20.45. Le due squadre devono fare bella figura davanti al tanto pubblico presente sugli spalti. Soprattutto la Juve non può sbagliare per superare l’Inter in testa alla classifica e laurearsi campione d’inverno.

Juventus Roma streaming hesgoal – Dove vederla

La partita sarà trasmessa in streaming come di consueto sulle frequenze web di Sky Sport, Canale ufficiale per vedere la serie A. Per vederla si deve acquistare un ticket sul sito stesso altrimenti in modo pirata sulle frequenze di Hesgoal.

Le formazioni di Juventus Roma:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Vertout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko. Allenatore: Fonseca

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo. Allenatore: Sarri