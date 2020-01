Hesgoal, Napoli Juve streaming online e come vederla

Napoli Juve si può vedere in diretta sui canali Sky perchè hanno l’esclusiva sugli eventi di calcio, soprattutto serie A e Champions League. La partita inizierà alle 20.45 e ti consigliamo di vederla su Sky con abbonamento perchè vedere la partita in tv su canali illegali è davvero difficile. Hesgoal non trasmette da molto la partita di calcio quindi sarà complicato per te vedere la partita.

Napoli Juventus formazioni ufficiali

NAPOLI – Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, C. Ronaldo.