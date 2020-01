Napoli Inter Streaming gratis – Tutte le info LIVE dal San Paolo . Come vedere la partita in streaming su Rojadirecta e HESGOAL

In programma questa sera al San Paolo la sfida tra Napoli ed Inter. In questo articolo tutte le informazioni per vedere la partita in streaming diretta video live su Rojadirecta e Hesgoal. Sarà una sfida importantissima soprattutto per l’Inter di Conte che cerca il definitivo lasciapassare per lo scudetto e per non perdere terreno dalla Juve che oggi ha battuto il Cagliari. Di contro il Napoli vuol riprendere la stima dei propri tifosi dopo un inizio di campionato non propriamente bellissimo finora.

CRONACA MINUTO PER MINUTO SECONDO TEMPO – premi f5 per aggiornare

Mancano pochi minuti al fischio d’inizio di quello che è stato definito il primo match scudetto dell’anno. Sono 60mila sugli spalti del SanPaolo che hanno preparato una coreografia da brividi.

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne

INTER (3-5-2) : Handanovic; Godin; de Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro, Lukaku

DIRETTA PRE PARTITA – premi f5 per aggiornare la diretta

Aggiornamento 19.14 – Siamo in attesa di conoscere le scelte definitive dei due tecnici. Dovrebbero essere comunicate in questi istanti. Restate collegati con noi!

Aggiornamento 19.33 – Arriva anche la foto dello spogliatoio dell’Inter pronto. Anche la beneamata giocherà questa sera con la prima maglia, quella tradizionale a strisce nerazzurre. Manca poco più di un’ora all’inizio del match ed ancora non sono arrivate le formazioni ufficiali. Restate collegati con webcalcio perchè saremo i primi a fornirvi in anteprima queste informazioni. Premi f5 per aggiornare la diretta

Aggiornamento 19.00 – Ci saranno anche numerosi tifosi interisti questa sera, molti saranno in incognito sparsi tra i tifosi del napoli attenti a non far scoprire dai vicini la propria fede. Ci sarà anche Aurelio De Laurentiis questa sera. Il presidente azzurro è in viaggio verso lo stadio

Aggiornamento 19.08 – A Napoli è tutto pronto per il Big Match di questa sera. In città non si parla d’altro da giorni e sono già tutti in direzione San Paolo. Traffico congestionato in zona fuorigrotta e atmosfera da grande serata. Le squadre sono attese allo stadio a momenti. Ancora nessuna anticipazione sulle formazioni, anche se per il Napoli non ci sono dubbi. Diversi sono invece i ballottaggi da risolvere nella squadra di Mancini.

Aggiornamento 18.40 – Buona sera amici di WebCalcio, appassionati di Serie A e tifosi di Napoli e Inter. Siamo collegati con il San Poalo per il prepartita della gara tra Napoli ed Inter. Tra poco più di due ore ci sarà il fischio di inizio. Le squadre sono ancora nei rispettivi ritiri ed in questo momento stanno svolgendo la riunione tecnica, il momento durante il quale l’allenatore spiega gli ultimi accorgimenti tattici e illustra le scelte di formazione. Appena possibile vi forniremo il link per vedere la partita in streaming comodamente sul vostro PC. Restate collegati con noi per conoscere le ultimimissime.

Il big match della 14esima giornata di serie A è sicuramente quello che si disputerà questa sera alle ore 21.00 al San Paolo, tra Napoli ed Inter. Ricordiamo ai nostri lettori che la partita sarà trasmessa in diretta su SKY e Mediaset Premium, o tramite i servizi di Sky Go e di Premium Play, se possedete un pc, smartphone o tablet. La diretta streaming verrà fornita da WebCalcio su questa pagina 30 minuti prima del match. WebCalcio inoltre, come di consueto riporterà la cronaca minuto per minuto dell’incontro e del prepartita.

PREPARAZIONE AL MATCH

E’ forse il primo match scudetto dell’anno. Il Napoli è fin qui la squadra che ha impressionato di più. Sarri dopo un primo periodo di assesrtamento ha trovato lo schieramento ideale e da allora non lo ha più cambiato. L’Inter di Mancini è invece la squadra che fa del cinismo la sua caratteristica principale. Solida difensivamente e pragmatica davanti. Sarà una partita probabilmente molto bloccata che si deciderà grazie al colpo di un campione.

PROBABILI FORMAZIONI



NAPOLI (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne