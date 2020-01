Dove puoi vedere Lazio Napoli in streaming gratis – Tutte le info per vedere la partita in streaming – Rojadirecta e HESGOAL? – consiglio per vedere la partita in modo LEGALE

Lazio Napoli – LIVE – Prepartita

Ore 08.30 – Buon giorno a tutti gli appassionati di calcio ed i tifosi di Lazio e Napoli. Tra qualche ora le due squadre si affronteranno sul terreno dell’Olimpico in una folta cornice di pubblico. C’è tanta attesa nelle due città e le tifoserie accorreranno in massa allo stadio per sostenere i propri beniamini. Da Napoli sono attesi almeno 3.000 tifosi che sperano nella prima vittoria della stagione dei partenopei. Al momento i due club sono nei rispettivi ritiri e i tecnici pensano alle probabili formazioni di Lazio Napoli. Immobile partirà titolare nonostante sia acciaccato..

Lazio Napoli streaming – come vederla online (NO rojadirecta)

Lazio e Napoli si potrà vedere in TV sui soliti canali dedicati al massimo campionato italiano. La partita nello specifico sarà trasmessa da DAZN tramite le sue applicazioni per televisioni e smartphone Per vedere Lazio Napoli Streaming ti consigliamo di visitare tutti i soliti siti che trasmettono streaming gratis, tra cui il famosissimo Rojadirecta. Sky, come già detto varie volte, non trasmetterà la partita tra Lazio e Napoli che sarà un’esclusiva DAZN.

sfida decisiva per un posto Champions League ed in ottica scudetto

La prima giornata di andata del massimo campionato italiano mette di fronte Lazio e Napoli, due squadre che si giocheranno senz’altro un posto in Europa e, nel caso del Napoli, anche lo scudetto. Le due squadre si affronteranno alle 20.45 di questa sera, il match andrò in scena allo stadio Olimpico di Roma.

La Lazio arriva a questa sfida dopo un super campionato ma senza Felipe Anderson. Parolo sarà titolare insieme al nuovo arrivato Milan Badelj

Napoli Lazio Probabili fomazioni

Il Napoli schiera con il classico 4-3-3. Davanti il trio di piccoletti: Mertens, Insigne e Callejon. In mezzo spazio a Allan Zielinski e Hamsik, dietro Hysaj, Koulibaly, Mario Rui e Albiol.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Caceres; Luis Alberto, Immobile. All. Inzaghi.