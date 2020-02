Hesgoal Inter Milan, tutte le info per vedere il derby della Madonnina e ultime di formazione

La partita tra Inter e Milan sarà disponibile in diretta TV sulle frequenze di Sky Sport e Sky Calcio che trasmette la partita in diretta ma anche in prepartita un’ora prima dell’inizio.

Inter Milan si vede su Hesgoal?

Inter Milan non dovrebbe vedersi su Hesgoal che non trasmette da qualche settimana nessuna partita sul suo sito. La legge parla chiaro, non è possibile vedere eventi di calcio su canali non ufficiali ed esclusivi come DAZN e Sky Sport.

Inter Milan probabili formazioni

Inter (3-5-1-1): Padelli; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Barella, Young; Eriksen; Lukaku. All. Conte

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli