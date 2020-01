Hesgoal trasmette Cagliari Milan? Tutte le info utili

Cagliari Milan si gioca alle 15 ed è la prima partita dell’odierna giornata del campionato di serie A. Probabilmente nel Milan esordirà Zlatan Ibrahimovic dal primo minuto con la speranza di segnare il primo gol nella sua nuova esperienza al Milan. La partita verrà trasmessa su DAZN in streaming per gli abbonati (o comunque i registrati al primo mese di prova) e su Sky per chi ha la possibilità di visualizzare DAZN sul canale digitale.

Dove vedere Cagliari Milan in streaming gratis

La partita Cagliari Milan non verrà trasmessa su Hesgoal.com perchè il sito è oscurato in virtù della decisione della legge italiana in materia di pirateria di eventi sportivi e non. Hesgol, alla pari di tanti altri siti, è stato oscurato e difficilmente tornerà visibile prossimamente.